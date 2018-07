L’obbiettivo è creare una carovana delle più belle auto sportive-stradali che hanno caratterizzato le competizioni di tutti i tempi in una mitica strada picena

ASCOLI PICENO – Appuntamento domenica 22 luglio con il 7° “Ascoli – San Giacomo Piceno Racing”. La manifestazione prevede un incontro in auto esclusivo per i soci del Piceno Racing e ospiti autorizzati, con partenza da Ascoli Piceno nel mattino alle ore 9.30, iniziando con una sfilata nella città di Ascoli ed esposizione in Piazza Arringo.

Dopo la sosta nella città, si ripartirà per percorrere le strade e paesaggi più suggestivi che porteranno al pianoro di San Giacomo. L’obbiettivo è creare una carovana delle più belle auto sportive-stradali che hanno caratterizzato le competizioni di tutti i tempi in una mitica strada picena che ha scritto la storia degli eventi sportivi motoristici del territorio.

Si ripartirà poi dal pianoro per raggiungere il parcheggio del ristorante Miravalle per una sosta enogastronomiche locale, il tutto verrà immortalato in servizi fotografici e video.

Programma:

Ore 9.30 – Ritrovo presso piazzale dello “Stadio Del Duca”

Ore 10 – Partenza con sfilata per le vie del ” Centro Storico”

Sosta con Esposizione in “Piazza Arringo

Pranzo al centro storico di Ascoli Piceno

Ripartenza con il “percorso rievocativo” attraverso la suggestiva strada che porta al Pianoro di San Giacomo Esposizione nel pianoro di San Marco

Obbligatoria la prenotazione; 25 euro soci; 30 euro non soci.

Per info e prenotazioni: 3298911330 Danilo

