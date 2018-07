ASCOLI PICENO – Nelle strade del capoluogo, nella mattinata del 3 luglio, è stata protagonista un’autovettura speciale.

Una Formula E è andata in giro per la città per la realizzazione di un video promozionale su Ascoli Piceno.

Le arterie stradali interessate sono state: Corso Vittorio Emanule II, Viale A. De Gasperi, Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste angolo via Cino del Duca, Via Cino del Duca, Piazza del Popolo, Corso Mazzini angolo via del Trivio, Via Benedetto Cairoli, Piazza Ventidio Basso. I suddetti circuiti cittadini sono stati interdetti temporaneamente alla circolazione veicolare.

Il progetto è realizzato dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con HP Composites Srl e il Gruppo Sportivo Dilettantistico A. C. Ascoli Piceno organizzatore del Trofeo Coppa Paolino Teodori. “Innovazione e cultura: il binomio che identifica la città di Ascoli Piceno” affermano gli organizzatori.

Il cantante Max Gazzè avrebbe dovuto guidare l’utilitaria ma all’ultimo minuto ha dovuto dare forfait come spiegato dal sindaco Guido Castelli, contattato da Piceno Oggi: “Ha avuto un imprevisto e siccome la macchina era disponibile solo per oggi abbiamo comunque deciso di fare il filmato altrimenti l’alternativa era rinunciare all’iniziativa”.

E’ stato sostituito dal pilota professionista Gabriele Torelli.

Qui il video diffuso dall’Arengo Tv

Formula E in giro per la città per la realizzazione di un video promozionale su Ascoli.Il progetto è realizzato dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con HP Composites Srl e il Gruppo Sportivo Dilettantistico A. C. Ascoli Piceno organizzatore del Trofeo Coppa Paolino Teodori. Innovazione e cultura: il binomio che identifica la città di Ascoli Piceno. Posted by ArengoTV on Tuesday, 3 July 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 28 oggi)