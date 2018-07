ASCOLI PICENO – Dalla prossima settimana raddoppia l’appuntamento con “Salute in cammino Ascoli”, iniziativa gratuita organizzata dall’U.S. Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”.

Oltre al consueto appuntamento del mercoledì (si parte alle 21 davanti al Centro socio culturale Tofare in via Napoli angolo via Oristano), da lunedì 9 luglio, infatti, ci sarà il bis con un’altra camminata settimanale che prenderà il via alle 21 da piazza Arringo.

Si tratta di una camminata dalla doppia finalità; da un lato si promuove la salute dei cittadini invitandoli a fare una attività molto semplice, quale è il camminare ma che se è praticata con costanza ha degli effetti benefici per l’organismo. Dall’altro, invece, si tratta di una iniziativa che permette di conoscere meglio il territorio che spesso ha delle peculiarità sconosciute ai più.

L’U.S. Acli Marche, che considera il progetto “Salute in cammino” anche una opportunità per far socializzare cittadini di ogni età, ha deciso per il mese di luglio di proporre quattro itinerari. Si inizia il 9 luglio con “Le torri di Ascoli”, si prosegue il 16 luglio con “Le chiese scomparse di Ascoli”, il 23 luglio sarà la volta di “Le porte di Ascoli” ed il 30 luglio ci sarà l’ultima camminata del mese dal titolo “Le fontane e i pozzi di Ascoli”.

La durata è al massimo di due ore e la partecipazione è aperta a cittadini di ogni età, anche a chi non è particolarmente allenato. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo Facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina Facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero 3442229927.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)