ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un appuntamento culturale molto gradito nel Piceno.

Torna “Crescendo”, edizione 2018. Il Festival Internazionale di musica, organizzato dalll’associazione culturale ascolipicenofestival, è stato presentato questa mattina, 4 luglio, nella sala De Carolis e Ferri del Comune e si svolgerà ad Ascoli dal 6 al 28 settembre.

10 concerti, 19 artisti e 85 elementi dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Pechino in tournée in Italia. Ecco alcuni numeri della manifestazione, che vedrà tra i suoi principali protagonisti Elio (ex Storie Tese) e il violoncellista Giovanni Sollima. Tra le novità il 12 settembre si terrà un concerto al buio, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi Ascoli Fermo.



Hanno partecipato all’incontro l’assessore comunale alla Cultura Piersandra Dragoni, per l’associazione culturale ascolipicenofestival il presidente Emanuela Antolini e le consigliere Teresa Giardini e Filomena Cecchini e il presidente dell’Unione Italiana Ciechi Ascoli Fermo Cristiano Vittori.

Ad aprire Crescendo 2018 sarà, il 6 settembre, nel Teatro dei Filarmonici, un quintetto formidabile composto da Sollima, Francesco Manara, primo violino dell’Orchestra della Scala di Milano, l’altro violino Federico Guglielmo, Luigi Puxeddu, violoncello, e un grande amico di ascolipicenofestival, e icona internazionale, il violista Vladimir Meldelssohn. Un’apertura col botto.

Diventato biennale, il Festival si presenta con un’offerta molto ricca e qualificata. Settembre, ad Ascoli, significa musica classica e contaminazioni cercando di portare spettatori da tutte le Marche e da tutta Italia.

Elio, accompagnato al piano da Roberto Prosseda, sarà di scena il 18 settembre, sempre nel Teatro Filarmonici, con “Largo al factotum”, spettacolo divertente e “serio” in cui interpreta, a modo suo, famose arie di Mozart, Rossini,Weill, Anonimo giapponese e Luca Lombardi.

Tra gli appuntamenti più significativi di questa edizione del Festival c’è, il 12 settembre, nell’auditorium Neroni della Fondazione, un esperimento mai effettuato: un concerto al buio, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi Ascoli Fermo, mettendo tutti, non vedenti e vedenti, nella stessa condizione sensoriale di ascolto della musica.

Ma le novità sono anche altre. Un Festival, in gran parte con carattere di residenzialità degli artisti, che privilegia sempre l’alta qualità e la creatività. La musica di Felix Mendelssohn sarà eseguita, con due pianoforti e pianoforte a 4 mani, dalla formidabile coppia (anche nella vita) Roberto Prosseda e Alessandra Ammara. Sarà possibile inoltre ascoltare Gloria Campaner, pianista che sta raccogliendo successi in tutto il mondo, insieme alle pietre sonore di Pinuccio Sciola.

Dalla Germania giungerà ad Ascoli un sestetto georgiano, specializzato nella musica barocca, con voce solista il celebre soprano Iano Tamar, ascolana di adozione, carriera internazionale di primo livello.

Grande attesa per il giovane violinista russo, Aylen Pritchin, vero fenomeno, già conteso dai teatri di tutto il mondo. E tanto altro come la straordinaria cena concerto nella Residenza 100 Torri, un concerto nella Chiesa dell’Annunziata con visite guidate a cura dei Fai e un altro concerto lezione nel Liceo artistico “Osvaldo Licini”.

L’associazione ascolipicenofestival ringrazia, per la realizzazione di Crescendo 2018, in particolare il Comune di Ascoli Piceno, la Regione Marche e l’Amat che hanno creduto nel progetto (per la prima volta biennale) sostenendolo.

Brindisi e degustazione, offerti dai produttori Cia, al termine di 4 concerti nell’auditorium Neroni della Fondazione .

L’associazione ascolipicenofestival, nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, ha di recente rinnovato le cariche sociali che vedono Emanuela Antolini presidente, Franco De Marco vice presidente, Antonella Regnicoli tesoriere e consiglieri Luisa Danieli, Filomena Cecchini, Teresa Giardini e Giuseppe Patriarca

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)