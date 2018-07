La gara, di 90 chilometri e valida per la categoria nazionale Juniores, si snoderà lungo il seguente percorso: tre volte il ‘Giro del Trentuno’ attraversando i comuni di Ascoli, Venarotta e Roccafluvione con passaggio finale nella Frazione di Rosara

ASCOLI PICENO – Una corsa ciclistica in memoria di un grande atleta ascolano anche per promuovere il turismo sportivo nella città di Ascoli. Ecco gli obiettivi del 3^ Memorial Luigi Ferretti, presentato questa mattina, 4 luglio, nella sala De Carolis e Ferri del Comune, in programma sabato 7 luglio con partenza da piazza Arringo alle ore 15.

La gara, di 90 chilometri e valida per la categoria nazionale Juniores, si snoderà lungo il seguente percorso: tre volte il ‘Giro del Trentuno’ attraversando i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta e Roccafluvione con passaggio finale nella Frazione di Rosara, arrivo e premiazioni ore 17.30 circa in Piazza Roma.

Hanno partecipato alla conferenza stampa l’assessore allo Sport Massimiliano Brugni e i familiari di Luigi Ferretti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte, 5 oggi)