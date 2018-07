MACERATA – Il cantiere e il campo base per il ripristino della strada Sp 136 ‘Pian Perduto’ che collega Castelsantangelo sul Nera a Castelluccio di Norcia, verranno posizionati “in zona 2, un’area meno sensibile in cui è consentito allocare container per un periodo temporaneo” in modo da “rendere possibili i lavori”.

Una soluzione, fa sapere Oliviero Olivieri, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, trovata “grazie alla intelligenza e alla buona volontà di tutti gli intervenuti”.

La decisione è arrivata in un riunione operativa svoltasi a Castelsantangelo che ha individuato “una soluzione condivisa tra Ente Parco, Anas, Protezione Civile, Provincia di Macerata e Comune di Castelsantangelo sul Nera per l’avvio delle opere”.

Qualche giorno fa il sindaco di Castelsantangelo aveva lamentato lo stop al cantiere: l’ente parco aveva rilevato che l’area scelta per allocare i container per il campo base, è rilevante per il valore paesaggistico e ambientale in base al Piano del Parco.

