Si affronteranno i principali temi in materia come i servizi territoriali e l’integrazione socio-sanitaria, la prevenzione, le Case della salute e tanto altro

ANCONA – “Salute, bene comune. 1978-2018: 40 anni dalla nascita del Servizio sanitario nazionale”: è il titolo dell’iniziativa, promossa da Cgil, Cisl e Uil, che si svolgerà martedì 10 luglio, a partire dalle ore 9 presso l’Auditorium Montessori, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche (via Tronto 10, Ancona).

All’assemblea regionale, presieduta da Sauro Rossi, segretario generale Cisl Marche, prenderanno la parola: Graziano Fioretti, segretario generale Uil Marche, che introdurrà i lavori, l’onorevole Rosy Bindi, ex ministro Sanità e Claudio Maria Maffei, Blog Marche sanità.

Le conclusioni sono affidate a Rossana Dettori, segretaria nazionale Cgil.

Nel corso dell’iniziativa, ad un anno dall’avvio della vertenza regionale sulla sanità, si affronteranno i principali temi in materia come i servizi territoriali e l’integrazione socio-sanitaria, la prevenzione, le Case della salute, le cure primarie e quelle intermedie. Ma ci sarà spazio anche per trattare del problema della liste di attesa e della mobilità sanitaria, della rete dell’emergenza-urgenza e, naturalmente, degli ospedali.

A conclusione, è prevista, alle ore 12, una manifestazione-presidio davanti alla sede degli Ospedali Riuniti di Ancona.

