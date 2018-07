ASCOLI PICENO – In programma sabato 28 luglio, alle ore 15 presso il campo scuola “Mauro Bracciolani” di Ascoli, “Ascoli meeting 2018”, gare nazionali di atletica leggera.

Nella giornata si assegneranno il 29° Memorial “R. Jannetti” ed il 25° Trofeo “Sant’Emidio“, premi per i primi tre atleti classificati in ogni gara, sia nelle competizioni maschili che in quelle femminili; premio inoltre per il miglior risultato tecnico in assoluto e ad alla società che conquisterà più punti.

