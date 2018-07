Iniziativa promossa dai due autorevoli enti no profit per rilanciare l’economia e il turismo della zona montana dell’Italia centrale, messo in ginocchio dal terremoto del 2016

ASCOLI PICENO – “Scopri, assaggia, vota”: sono questi i passaggi chiave che descrivono l’esperienza di Best of the Apps – Apennines food ranking, il nuovo progetto ideato e sviluppato dalla digital company Websolute (10 sedi fra l’Italia e l’estero) per Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Vodafone Italia, che ne hanno presentato ufficialmente la piattaforma ieri (giovedì 5 luglio) a Roma.

Best of the Apps rappresenta uno dei tre pilastri del più ampio progetto Save the Apps – Apennines Discovery, iniziativa promossa dai due autorevoli enti no profit per rilanciare l’economia e il turismo dell’Appennino dell’Italia centrale, messo in ginocchio dal terremoto del 2016.

Collegandosi al sito bestoftheapps.it, si è proiettati in un viaggio fra le eccellenze artigianali di un territorio generoso quanto flagellato, compreso fra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, per acquistare online prodotti di qualità, conoscere la storia di ogni produttore, votare le aziende e infine scoprire luoghi ricchi di fascino, appuntamenti e itinerari dove poter trascorrere la prossima vacanza o una gita fuori porta.

Dalla home page è possibile scegliere già con un colpo d’occhio fra le 4 categorie in cui si dividono le tante produzioni di qualità: olio, salumi, formaggi e confetture. Oltre cento referenze per ogni categoria per un totale di 135 produttori: sono questi i numeri del progetto in partenza, destinati a crescere rapidamente con il tempo.

La vendita dei prodotti disponibili in ecommerce avviene sul marketplace Amazon, dove è nata l’apposita vetrina “Best of the Apps”: quando dal sito bestoftheapps.it si completa il carrello con tutti i prodotti desiderati, la fase dell’acquisto avviene in una sola operazione tramite piattaforma Amazon.

Non solo viaggio virtuale tra i sapori: il fine ultimo del progetto resta quello di favorire la ripresa dell’economia (produttiva ma anche turistica) nelle aree del terremoto, quindi incentivando l’utente a ri-scoprire territori spesso ingiustamente cancellati dalle rotte turistiche.

Innescando un circuito virtuoso fra marketing territoriale e di prodotto, il progetto Best of the Apps fa leva su uno storytelling autentico, trasparente, mai compassionevole. Tanto che non tutti i prodotti sono disponibili per l’immediato acquisto online, per ovvi motivi logistici: così si scarica un coupon da presentare direttamente al produttore o nelle varie sagre e manifestazioni sul territorio. Ancora una volta, incentivando il turismo.

“Dare un futuro alle aree terremotate rilanciando l’Appennino è l’obiettivo chiave del progetto. Il sito non nasce da una specifica esigenza commerciale, ma ha una visione più ampia» spiega Claudio Tonti, Direttore Creativo & Head of Digital Strategy di Websolute. «Una volta spentisi i riflettori dei mass media, si voleva continuare a dare visibilità, ma in chiave positiva, a quei territori ricchi di eccellenze gastronomiche uniche. Così anche l’aspetto del voto non traduce semplicemente il gradimento del prodotto o del brand, ma rappresenta in senso più ampio un forma di condivisione e “supporto morale” per la storia aziendale, che spesso è la storia di una famiglia la cui vita è stata profondamente segnata dal terremoto”.

“Per lo sviluppo del sito, Websolute ha lavorato al fianco del team di Save the Apps incaricato dalle Fondazioni per avviare tutti i contatti con i produttori e gli enti delle aree interessate: un lavoro complesso non solo dal punto di vista logistico ma anche psicologico, per l’approccio con abitanti provati, disillusi, se non diffidenti» racconta Elisa Gori, Head of Project Leader di Websolute. «Il risultato è il frutto di un complesso lavoro di squadra anche sul lato umano, cosa che ci rende ancor più orgogliosi di averne fatto parte”.

La conferenza stampa di giovedì arriva con puntualità ad un anno esatto dal lancio ufficiale che il 5 luglio 2016 aveva previsto l’avvio del progetto di lì a 12 mesi. A presentarne i risultati ed i prossimi obiettivi, sono stati Francesco Merloni presidente di Fondazione Aristide Merloni ed Enrico Resmini presidente di Fondazione Vodafone Italia, con l’intervento dei rappresentanti di Websolute e di Amazon Italia.

Il progetto Save the Apps si articola in tre sottoprogetti e vede coinvolta Websolute non soltanto per il sito Best of the Apps, ma anche per un secondo asse che riguarda più direttamente il settore del turismo grazie a un’innovativa app, “Camminatori dello Spirito” che presenterà 20 percorsi trekking e bike, distribuiti nelle 4 regioni interessate, e accompagnerà i visitatori alla scoperta di luoghi significativi dal punto di vista spirituale, storico e naturalistico.

