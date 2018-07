MALTIGNANO – Ancora abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti sul territorio di Maltignano ancora a Piazza Caduti di Nassiriya a Caselle, dopo episodi analoghi in Via Piano Selva.

A denunciare ciò è direttamente il sindaco Armando Falcioni: “Ricordando che gli ingombranti vengono ritirati da un servizio puntuale previo prenotazione in Comune la notte del secondo e quarto giovedì del mese, invitiamo la popolazione, nel caso, di segnalare abbandoni indiscriminati. Il Comune ancora una volta si sobbarcherà i costi di questo ritiro fuori calendario ma nel contempo invita i cittadini a segnalare, dove possibile, alla Polizia municipale locale eventuali trasgressioni”.

“Si comprenderà come è praticamente impossibile vigilare a tutte le ore e in ogni sito la corretta collocazione dei rifiuti. Si sappia che i trasgressori saranno puniti a norma di legge visto che i costi li dovrà sopportare tutta la comunità, oltre che il danno di immagine per il Comune” conclude il primo cittadino.

