ACQUASANTA TERME – Sono state ore di tensione quelle della mattina del 6 luglio nella zona montana del nostro territorio.

I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno ed Arquata del Tronto sono intervenuti ,nel borgo colpito dagli eventi sismici del 2016, per l’incendio di una tensostruttura-stalla con all’interno foraggio ed un trattore.

I bovini sono stati fatti uscire all’esterno prima che potessero essere in pericolo. Danni alla struttura, pompieri al lavoro per ore anche per la messa in sicurezza. In fase di accertamento la causa del rogo.

Qui il video diramato dal Comando Provinciale di Ascoli.

