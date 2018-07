L’appuntamento è per domenica 8 luglio alle 11 ed è organizzato dall’Avis locale

CASTIGNANO – L’appuntamento è per domenica 8 luglio alle 11 a Castignano per una moto passeggiata con ristoro in Contrada Lago a Montalto delle Marche.

Il Memorial è organizzato per ricordare Marco Vagnarelli e la sua compagna Paola Tomassini che sono morti nella tragedia di Rigopiano.

Marco era il Tesoriere dell’Avis di Castignano e punto di collegamento tra l’Avis e tanti giovani castignanesi; donatore convinto, amante dello sport e delle moto, amante della vita in genere.

Gli organizzatori affermano:

“Perchè abbiamo voluto ricordarlo con il Moto Incontro e con l’utilizzo durante la manifestazione di materiale compostabile?

Perchè Marco era appassionato di moto ma soprattutto credeva in uno stile di vita sano e sostenibile, e se lui era così solidale e generoso verso il prossimo (l’anno del decesso anche se giovanissimo avrebbe preso la medaglia d’oro-Avis per le sue 50 donazioni) siamo certi che tutti i motociclisti lo siamo altrettanto.

Abbiamo quindi deciso di far incontrare con questa manifestazione l’Avis e il mondo delle moto e abbiamo voluto farlo facendo conoscere la parte migliore delle colline marchigiane, con un percorso affascinante, realizzato in collaborazione con l’Avis di Montalto.

Abbiamo scelto le stoviglie compostabili perché aiutano a eliminare la plastica dall’ambiente e soprattutto dai nostri mari, riducono i costi di smaltimento e le emissioni di CO2, evitano l’utilizzo di derivati del petrolio. Il compost che si produce dal processo di riciclo delle stoviglie viene utilizzato come fertile humus per il terreno.

Insomma, vogliamo ricordare Marco e Paola promuovendo il nostro territorio e soprattutto la difesa dell’ambiente, per favorire uno stile di vita sano e sostenere le buone pratiche quotidiane, come la donazione del sangue”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 70 volte, 70 oggi)