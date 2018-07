E, in diversi momenti della giornata, anche su Canale 5, Mediaset extra, La5, Iris, Tgcom 24. Diramate immagini dalla montagna, dal mare e dalle città d’arte

ASCOLI PICENO – Città d’arte, montagna e mare.

Sono i temi degli spot di promozione delle Marche che in questi giorni stanno andando in onda durante le partite dei Mondiali 2018 e, in diversi momenti della giornata, anche su Canale 5, Mediaset extra, La5, Iris, Tgcom 24.

Ecco gli spot diramati dalla Regione Marche.

Montagna

#bellezzainfinitaCittà d’arte, montagna e mare. Sono i temi degli spot di promozione delle Marche che in questi giorni stanno andando in onda durante le partite dei #Mondiali2018 e, in diversi momenti della giornata, anche su canale 5, Mediaset extra, La5, IRIS, TGCOM 24. Ecco lo spot sulle #CittàdArte#destinazionemarche l’#italiainunaregione Posted by Regione Marche on Saturday, 7 July 2018

Mare

#bellezzainfinitaMare, città d’arte e montagna. Sono i temi degli spot di promozione delle Marche che in questi giorni stanno andando in onda durante le partite dei #Mondiali2018 e, in diversi momenti della giornata, anche su canale 5, Mediaset extra, La5, IRIS, TGCOM 24. Ecco lo spot sul #mare#Marche #destinazionemarche l’#italiainunaregione Posted by Regione Marche on Saturday, 7 July 2018

Città d’arte

Uno dei tre spot sulle Marche in onda in questi giorni durante i #mondiali2018 #Promozione Posted by Luca Ceriscioli Presidente on Saturday, 7 July 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 109 volte, 112 oggi)