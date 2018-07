OFFIDA – Delegazione nigeriana a Offida. Lo scorso 5 luglio il Sindaco, Valerio Lucciarini e l’Assessore alla Pianificazione e alla Gestione, Roberto D’Angelo e Dante Bartolomei della Fideas hanno incontrato la delegazione per scambi culturali ed economici.

Questa era formata da Louis Onwugbenu, della Louis Carter Group, uno dei maggiori industriali della Nigeria, Cornel Osigwe, funzionario della Innoson, l’azienda leader nell’industria automobilistica nigeriana e Moukwe Agatha Oma, ceo della Itagatha Ltd, la società che gestisce le relazioni tra la Nigeria, l’Italia e l’Unione Europea.

La Louis Carter Group è un’industria che produce parti di automobili, pastiglie dei freni, ma anche beni di consumo, la Innoson, invece, è il primo marchio automobilistico made in Africa, dopo che, per anni, la Nigeria (che è tra i maggiori consumatori di automobili a livello mondiale) importava macchine usate da tutto il mondo. In poco tempo la Innoson è diventata importante come la Fiat in Italia, fabbricando automobili nuove e convenienti per gli africani, al prezzo di quelle usate di importazione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 38 volte, 38 oggi)