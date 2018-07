ASCOLI PICENO – Continuano gli appuntamenti estivi dell’associazione culturale Actor: venerdì 13 luglio per “A cena con l’autore sotto le stelle” Cristiana Castelli leggerà – in diretta su Radio Ascoli – alcuni brani tratti dal libro di Marco Jacoviello intitolato “Musica proibita”, una serata piacevole da trascorre nel giardino sensoriale del Green Park di Ascoli Piceno gustando il delizioso menu proposto per l’occasione.

Venerdì 20 luglio alle ore 19 alla Bella Lasagna di Villa San Giuseppe nell’ambito della rassegna “Aperitivi Teatrali” iniziata a gennaio di quest’anno in vari locali del piceno, andrà in scena “La Bea” un comico monologo breve che accompagnerà gli avventori che vorranno condividere uno stuzzicante aperitivo in stile teatrale.

Da non perdere lo spettacolo teatrale “Il raccontar m’è dolce” tratto dal libro “Dal mare l’amore” di Lucilio Santoni e interpretato da Cristiana Castelli che debutterà al Museo del Territorio di Marano lunedì 23 luglio alle ore 21 per il Festival di mare e di costa “Il mare dentro”.

Il 25 luglio ore 21 al Chiostro Polo Culturale S. Agostino di Ascoli Piceno

“Poesia al chiaro di luna: letture di Emily Dickinson” prima della proiezione del film di Terence Davies “A Quiet Passion”.

Lunedì 13 agosto “Quando il mare è una favola: fiabe, racconti e leggende di mare” al giardino del circolo nautico Ragn’a vela di San Benedetto del Tronto Lungomare Sud un evento dedicato a tutte le famiglie con letture animate, proiezioni e laboratori per i più piccoli e non solo.

