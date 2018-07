“Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers – si legge in una nota – Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto. l’artista vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale”

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nel capoluogo.

L’11 luglio alle 21.30, ad Ascoli Piceno, sarà protagonista il noto artista e comico Paolo Cevoli che porterà al Teatro Romano “La Bibbia”.

"Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers – si legge in una nota – Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto.

Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il ‘capocomico’ che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo. Dio è il ‘Primo Attore’ che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia”.

