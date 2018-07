Un ciclista è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza data la gravità delle condizioni. Le altre persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario del 118

LIDO DI FERMO – Brutto sinistro il 9 luglio.

A Lido di Fermo, sulla Statale 16, incidente stradale grave. Scontro fra auto e bici per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Il mezzo rimasto coinvolto ha impattato poi contro un’altra vettura.

Il ciclista è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza data la gravità delle condizioni. Le altre persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 125 volte, 6 oggi)