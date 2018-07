Per fortuna è rimasto cosciente e ha allertato i soccorsi. Ci è voluta l’eliambulanza per recuperare la persona e portarla presso le strutture sanitarie del territorio

MONTEGALLO – Imprevisto nel pomeriggio del 9 luglio.

Un escursionista, nelle zone montane dell’Ascolano, vicino Montegallo, è caduto in una scarpata a causa del cedimento improvviso del sentiero.

Per fortuna è rimasto cosciente e ha allertato i soccorsi. Ci è voluta l’eliambulanza per recuperare la persona e portarla presso le strutture sanitarie del territorio per gli accertamenti sanitari.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 115 volte, 4 oggi)