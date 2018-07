Sono queste le caratteristiche delle rassegne “Cinema sotto le stelle”, “Cinema e non solo” e gli altri eventi, presentate ad Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Dodici serate tra cinematografia, cultura, spettacolo e arte che ravviveranno l’estate ascolana.

Sono queste le caratteristiche delle rassegne “Cinema sotto le stelle”, “Cinema e non solo” e gli altri eventi, presentate in mattinata, 10 luglio, nella sala De Carolis e Ferri del Comune di Ascoli.

Cinema e non solo inizierà giovedì 12 luglio fino al 9 agosto, con film a pagamento e a cadenza settimanale. Mentre Cinema sotto le stelle, dal 16 al 23 agosto, prevede la tradizionale settimana di proiezioni gratuite. Si terranno al chiostro Sant’Agostino, in caso di maltempo al Cineteatro Piceno.

Il tutto è organizzato con l’Opera di Religione del cinema Piceno in collaborazione con la Gestione dei Musei Civici di Ascoli, attraverso l’ATI Integra, Società Cooperativa Culturale e Il Picchio, Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche attraverso la sua mandataria Pulchra, Società Cooperativa Culturale Sociale e il Comune di Ascoli.



Hanno partecipato alla presentazione l’assessore alla Cultura Piersandra Dragoni, il professor Stefano Papetti, Laura Vitelli per la Cooperativa Pulchra e Franco Bruni per la Cooperativa Il Picchio e Ina Komino per il Cinema Piceno.

