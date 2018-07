Sul posto il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza, per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Una è stata costretta al trasferimento in ospedale

FERMO – Scontro nella mattinata del 10 luglio.

A Lido di Fermo due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul luogo per i rilievi.

Un mezzo è finito fuori strada dopo l’impatto.

Sul posto il personale sanitario del 118, arrivato in ambulanza, per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Una è stata costretta al trasferimento in ospedale a Fermo per altri accertamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)