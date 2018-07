Quattro persone sono state portate in ospedale, tramite ambulanza, a San Benedetto per le cure mediche dei sanitari del nosocomio locale

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontri nel pomeriggio del 10 luglio.

Sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Monsampolo del Tronto, si sono verificati due incidenti stradali fra alcuni mezzi in due punti non troppo distanti. Non è ancora chiara la causa dei sinistri, sul luogo stanno giungendo gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.

Dalle prime indiscrezioni non avrebbero causato conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte ma sul posto stanno comunque giungendo i soccorsi e anche i Vigili del Fuoco.

Disagi alla circolazione con rallentamenti e code che mano a mano si stanno facendo più intensi.

Quattro persone sono state portate in ospedale, tramite ambulanza, a San Benedetto per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 361 volte, 413 oggi)