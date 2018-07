OFFIDA – Torna l’appuntamento con le cucine regionali di tutta Italia. Dal 11 al 16 luglio, in Piazza del Popolo a Offida, si terrà l’8° edizione di Ciborghi.

“Questa è una delle iniziative che abbiamo attivato subito dopo esserci insediati – esordisce subito il Sindaco, Valerio Lucciarini – Ci abbiamo creduto e ci siamo mossi per ottenere i risultati importanti di oggi. I primi anni promuovemmo l’iniziativa per far venire i turisti dalla costa: oggi a vivere Ciborghi sono anche gli stessi turisti di Offida. Registriamo un movimento sempre maggiore di flussi e questo lo dobbiamo al protagonismo della nostra città, che va oltre i confini regionali e nazionali”.

Sin dalla prima edizione di Ciborghi, è stata l’Oikos ha garantirne l’organizzazione puntuale, poi negli anni è subentrata anche la figura di Stefano Greco come direttore artistico, il quale ha puntualizzato le novità di questa edizione e ha svelato anche quelle importanti del 2019: “Quest’anno presenteremo anche delle specialità piemontesi, il tajarin piemontesi al sugo di salsiccia di Bra e il vitello tonnato, in più, si potrà degustare un aperitivo Piceno, con i prodotti Paoletti e Merletti e un truck di olive ascolane. Dall’anno prossimo, invece, abbiamo pensato a 3 eventi, al nord, centro e sud Italia, in cui importanti chef presenteranno la cucina picena, poi sempre degli chef proporranno, nei giorni di Ciborghi, i piatti dei Borghi più belli d’italia”.

Il primo evento di questo nuovo format si terrà a Castelvetro di Modena, con un gemellaggio tra la nostra Passerina e il Lambrusco modenese.

Tornando all’edizione di quest’anno, saranno presenti: Offida, i Borghi delle Marche; Rango (TN), Borghi d’Abruzzo, Castel del Monte (AQ), i borghi del Piemonte; Locorotondo (BA), Valeggio sul Mincio (VR) e Geraci Siculo (PA).

Inoltre, Mario Sergiacomi dell’Oikos ha precisato che per tutto il periodo della manifestazione le strutture museali rimarranno aperte fino alla mezzanotte e che l’acquisto dei ticket darà diritto a un’entrata gratuita.

“Attualmente – ricorda l’Assessore al Turismo, Piero Antimiani – Ciborghi è inserito fra i 10 eventi più importanti del calendario dei Borghi più Belli d’Italia ed è l’unico a carattere enogastronomico. Dal punto di vista turistico siamo di fronte a una semplice crescita, penso che nel corso degli anni Offida vivrà una vera e propria espansione, per la propria dinamicità e grazie al suo continuo confrontarsi con realtà nazionali e internazionali”.

“Quando partimmo 8 anni fa – conclude il Sindaco – erano tempi duri a livello economico e la prima edizione della manifestazione fu possibile grazie a un finanziamento di 74 mila euro del Ministero delle Politiche Agricole e all’impegno dell’allora deputato Luciano Agostini. Oggi, visti il grande successo di Ciborghi, ci auspichiamo che le future amministrazioni continuino su questa traiettoria”.

L’ottava edizione di Ciborghi nasce grazie alla collaborazione di Estra Energie, Ciù Ciù e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

