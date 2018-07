Dopo i 15 milioni assegnati per rivitalizzare le filiere produttive e i 10 milioni per favorire i nuovi insediamenti aziendali è la volta delle imprese sociali che avranno a disposizione 6 milioni di euro

ANCONA – Favorire la nascita, il consolidamento e la crescita delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto: è l’obiettivo del terzo bando Por Fesr 2014-2020 che la Regione Marche ha emanato per il rilancio economico delle aree colpite dal sisma.

Dopo i 15 milioni assegnati per rivitalizzare le filiere produttive (Bur 28 giugno 2018, domande dal 3 settembre al 31 ottobre 2018) e i 10 milioni per favorire i nuovi insediamenti aziendali (Bur 5 luglio 2018, domande dal 10 settembre prossimo), è la volta delle imprese sociali che avranno a disposizione 6 milioni di euro per creare nuove opportunità lavorative nel settore dei servizi alla persona.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione esce domani (giovedì 12 luglio) il bando che assegna le risorse alle micro, piccole e medie imprese dell’area del cratere e dei comuni limitrofi. Le domande andranno presentate dal 20 settembre al 30 ottobre 2018.

“Incentiviamo le attività imprenditoriali in grado di completare e accompagnare le istituzioni pubbliche a favore delle fasce più deboli e disagiate della popolazione – evidenzia l’assessora alle Politiche comunitarie, Manuela Bora – I servizi che vogliamo implementare sono quelli dell’assistenza domiciliare, in particolare per gli anziani, per l’infanzia e l’adolescenza, la conciliazione vita e lavoro, l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale delle fasce svantaggiate”.

L’assessora sottolinea anche che “il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese sociali nelle zone gravemente colpite dal terremoto verranno perseguiti attraverso l’introduzione delle innovazioni organizzative e la digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini, la cui richiesta era già forte prima del sisma. Circa un quarto della popolazione, nella zona del cratere, è composta da anziani, in larga parte non autonomi. Attraverso il bando puntiamo a rafforzare le imprese sociali, in sinergia con le strutture che già operano nell’ambito della salute e del benessere”.

