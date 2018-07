Sinistro avvenuto a Montegranaro. Un altro intervento dopo quello effettuato in mattinata a causa di un veicolo uscito fuori strada vicino Sant’Elpidio a Mare

MONTEGRANARO – Scontro fra mezzi l’11 luglio.

A Montegranaro si è verificato un incidente fra auto e scooter, al vaglio delle Forze dell’Ordine le cause del sinistro.

Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche, in ambulanza. Per precauzione e viste le condizioni della persona a bordo del ciclomotore, è stata allertata l’eliambulanza che è giunta nuovamente nel Fermano.

Stamattina era arrivata vicino Sant’Elpidio a Mare per soccorrere una persona uscita fuori strada con l’auto: il mezzo si era ribaltato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 42 volte, 6 oggi)