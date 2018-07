ASCOLI PICENO – Imprevisto nella giornata del 12 luglio.

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e di Amandola sono impegnati in una operazione di soccorso a due ragazzi che hanno allertato il 118 dal lago di Pilato.

In particolare, la ragazza ha accusato un malore e difficoltà respiratorie, per cui non era capace di tornare indietro.

A quanto riportato da una nota dell’Ansa, sul posto sta convergendo anche un elicottero proveniente da Pescara.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 102 volte, 102 oggi)