OFFIDA- Dal 18 luglio al 13 agosto il designer e autore danese e offidano di adozione, Niklas Jacob, esporrà i suoi disegni su china della collezione “Mostri Mosaici” al Museo di Offida.

Nato come pittore autodidatta, negli anni 1990-92 ha esposto in diverse mostre in piccole gallerie d’arte a Copenaghen. Nel 1993 si è trasferito in Italia dove ha studiato Industrial Design a Milano presso “The International College of Arts and Sciences” e il “Politecnico di Milano” dal 1993 al 1997.

Dopo un breve periodo con Design Group Italia, all’inizio del 1998 è entrato in Momo Design, dove, l’anno seguente, è diventato Chief Designer. Successivamente ha lavorato come Design Manager per Makio Hasuike & Co. per poi decidere di aprire il suo studio in proprio.

Nel 2004 decide di spostarsi da Milano a Offida, dove in precedenza, aveva acquistato un palazzo nel centro storico. Dal 2008 insegna Industrial Design presso l’Università di Camerino, Facoltà di Architettura ad Ascoli Piceno.

Oltre a sviluppare progetti in tutti i settori del design, dal prodotto alla grafica e al packaging fino al design strategico e al branding, è anche ideatore e curatore di diverse mostre di design, tra le quali Explicit Design del 2012 e IDEA – The Design Supermarket, riscuotendo quest’ultima un grande successo presso Superstudio a Milano durante il Salone del Mobile 2018.

La collezione Mostri Mosaici costituisce il ritorno di Niklas Jacob alla vecchia passione per i disegni a china su carta, e la prima mostra artistica dopo 25 anni.

