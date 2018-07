Sono 58 i senza contratto in cerca di ingaggio. E qualcuno potrebbe essere utile al Picchio: gli attaccanti di categoria da non perdere

ASCOLI PICENO – L’Ascoli inizierà la prossima settimana il ritiro di Cascia con una squadra ancora da fare è completare. Nel frattempo è iniziato a Coverciano il ritiro degli svincolati.

Sono 58 i senza contratto in cerca di ingaggio. E qualcuno potrebbe essere utile al Picchio: gli attaccanti di categoria da non perdere, Daniele Cacia ex bianconero, Rolando Bianchi, Corvia, Giuseppe Giovinco, Juanito Gomez. Anche a centrocampo liberi Donadel e Stankevicius. Per la porta c’è anche Ivan Pelizzoli.

