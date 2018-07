ASCOLI PICENO – Saranno due i test di allenamento programmati dal nuovo staff tecnico in occasione del ritiro di Cascia, che ospiterà l’Ascoli da giovedì 19 luglio a venerdì 3 agosto quando la squadra farà rientro in città per recarsi nuovamente in ritiro in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia.

Sarà posticipato a mercoledì 25 luglio il test di allenamento con l’Atletico Ascoli, inizialmente in programma il 24 a Cascia sul campo dell’Hotel La Reggia, quartier generale dei bianconeri. Il secondo test è in programma sullo stesso campo per il pomeriggio di sabato 28 luglio con la formazione dilettantistica della Sangiustese. Sgambatura in famiglia mercoledì 1° agosto. Proseguono intanto le visite mediche in città prima del raduno di martedì prossimo alle ore 18:00 presso l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama.

