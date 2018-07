In molti hanno affrontato il caldo torrido e hanno raggiunto i “palchi verde” per ascoltare gli artisti, immersi nella bellezza della natura

MONTE VERMENONE/MONTE FAETO – Il fine settimana da poco passato ha regalato nuove emozioni al Festival ideato da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici.

Il 14 e 15 luglio “RisorgiMarche” ha avuto come ospiti Noa a Monte Vermenone e Clementino a Monte Faeto. Concerti gratuiti.

Sabato, per la cantante israeliana, in molti hanno affrontato il caldo torrido e hanno raggiunto il “palco verde” per ascoltare le sue splendide melodie immersi nella bellezza della natura. Al fianco dell’artista l’onnipresente Neri Marcorè. Alla fine tanti applausi e abbracci per le emozioni regalate alla folla.

Domenica è stata la volta del rapper napoletano che, con una carica ed energia incredibile, ha fatto ballare e divertire i numerosi presenti che avevano raggiunto il luogo del concerto. Una giornata splendida, anche dal punto di vista del meteo. Neri Marcorè, graditissimo padrone di casa, ha ringraziato tutto il popolo di “RisorgiMarche”.

