ASCOLI PICENO – Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Ascoli intende realizzare per il prossimo anno scolastico 2018-2019, un calendario di iniziative a scopo didattico.

Tali attività saranno volte alla educazione alla convivenza civile, all’alimentazione, allo sport, all’ambiente, al volontariato, alle attività teatrali e musicali e alle tradizioni culturali locali in genere.

Il programma vuole essere uno strumento per affiancare la scuola nel compito di organizzare attività educative e didattiche al fine di trasformare conoscenze ed abilità in competenze personali, come delineato nel profilo educativo e professionale dello studente.

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale intende, con il presente avviso, raccogliere da parte di soggetti pubblici o privati, le manifestazioni di interesse a collaborare alla migliore riuscita dei progetti, mettendo a disposizione strutture, organizzazione e personale.

I soggetti interessati possono aderire a tale programma presentando le proprie proposte progettuali al Servizio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, sito in Piazza Arringo, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica, cristianag@comune.ascolipiceno.it. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il giorno 15 Settembre 2018.

Il bando è scaricabile dal sito all’indirizzo http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14642.

