ASCOLI PICENO – Sono 27 i bianconeri convocati per il raduno precampionato, in programma oggi 17 luglio alle ore 18 presso l’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama.

Squadra e staff partiranno alla volta di Cascia giovedì mattina per poi svolgere la seduta di allenamento nel tardo pomeriggio direttamente sul campo dell’Hotel La Reggia. Carpani e De Angelis non saliranno sul pullman per Cascia, resteranno ad Ascoli per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

Intanto per mercoledì 18 lo staff tecnico ha fissato una doppia seduta di allenamento al Picchio Village a base di test fisici e atletici. La preparazione proseguirà a Cascia da giovedì 19 luglio a venerdì 3 agosto, quando la squadra farà rientro in città in vista del primo impegno stagionale di Coppa Italia. Il difensore Perri si è trasferito a titolo temporaneo alla Viterbese in serie C.

PORTIERI: D’EGIDIO Andrea.LANNI Ivan, VENDITTI Vincenzo

DIFENSORI: DE SANTIS Ivan Francesco, DIOP Ismaila, FLORIO Filippo, MARTINHO Raphael, MENGONI Andrea, MIGNANELLI Daniele, MOGOS Vasile, PADELLA Emanuele, QUARANTA Danilo

CENTROCAMPISTI: ADDAE Bright, BALDINI Enrico, BIANCHI Tommaso, BUZZEGOLI Daniele, *CARPANI Gianluca, CASTELLANO Fabio, *DE ANGELIS Alessandro, DE FEO Gianmarco, PARLATI Samuele, PAOLINI Simone

ATTACCANTI: GANZ Simoneandrea, ROSSETI Valerio Lorenzo, SANTINI Claudio, TASSI Edoardo, VENTOLA Danilo Giacinto

* = resteranno ad Ascoli per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 44 volte, 44 oggi)