ASCOLI PICENO – A causa di un improvviso sversamento della fogna comunale sarà interdetta per due giorni, dal 19 al 20 luglio, la circolazione veicolare in via Pretoriana per il tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Roma e via della Vetriera per il ripristino della condotta.

Le autovetture avranno l’obbligo di proseguire diritto per le correnti di traffico transitanti in Piazza Roma e Via D. Angelini all’intersezione con il suddetto tratto stradale da chiudere.

E’ stato inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati del tratto da interdire.

