ARQUATA DEL TRONTO – “L’organizzazione della Protezione civile e delle Regioni è stata fantastica, fenomenale, un esempio per tutta Europa. Porteremo a Bruxelles questa esperienza e spiegheremo ai colleghi l’estrema complessità della situazione”.

Lo ha affermato oggi, 17 luglio, il direttore Dg Regio della Commissione europea Vittoria Alliata di Villafranca, nel corso del sopralluogo effettuato insieme agli altri membri della delegazione europea ad Arquata del Tronto, prima nell’area delle casette e poi nella zona rossa del centro storico. Ad accompagnare i funzionari Ue sono stati l’assessore regionale alla Protezione Civile, Angelo Sciapichetti, il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci ed il suo vice Michele Franchi e il dirigente del Servizio Protezione Civile David Piccinini.

“Siamo molto soddisfatti e incoraggiati da quanto è stato fatto – ha proseguito il direttore Alliata – . Questa è stata una visita di verifica per vedere come sono stati utilizzati i contributi del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, 1,2 miliardi di euro dati all’Italia per questa situazione gravissima. Ieri a Roma le presentazioni complete dei dossier delle quattro Regioni coinvolte ci hanno illustrato gli iter e l’organizzazione sui diversi piani istituzionali e come sono stati distribuiti i fondi. Il livello di spesa è già molto avanzato e oggi vediamo concretamente come le risorse sono state impiegate. Circa la metà dei fondi sono stati utilizzati per venire incontro alle emergenze abitative e basta guardare questa area di Arquata per capire che il lavoro è ben fatto, le case sono dignitose e confortevoli. Il problema principale adesso è far tornare quel 50% della popolazione che ancora è sulla costa e qui ci vuole di più delle case. E’ essenziale ricreare un tessuto economico e produttivo. Già le scuole sono in funzione, ma c’è ancora tanto da fare. L’idea è di attingere oltre che al Fondo di solidarietà anche ai Fondi strutturali, in special modo al Fesr, attraverso modifiche dei programmi in atto”.

“E’ stata una visita estremamente importante – ha commentato l’assessore Sciapichetti – . Quanto fatto fino ad oggi è stato apprezzato e condiviso e questo ci conforta. I commissari si sono resi conto della vastità del terremoto, dei danni subiti, delle ferite aperte sul territorio e ci hanno dato atto degli interventi effettuati nell’emergenza e di come il sistema abbia funzionato con grande celerità, capacità, serietà e trasparenza. I commissari potranno quindi testimoniare a Bruxelles quanto hanno visto qui nell’epicentro del terremoto, la piazza di Arquata che non c’è più. Noi, grazie anche al loro sostegno, continueremo a lavorare senza sosta per la ricostruzione””.

La delegazione si è poi spostata al cantiere Anas per visionare il piano dei lavori per il ripristino della circolazione stradale sulla SS. 685 delle Tre Valli Umbre.