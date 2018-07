Andrea Leo: “La squadra e la città sono un tutt’uno. Impatto fantastico con il capoluogo, non ci può che far piacere e daremo il mille per mille”

ASCOLI PICENO – Alla Corte del Sole, il 17 luglio, la società bianconera, lo staff e tutti i giocatori salutano stampa e tifosi prima della partenza per il ritiro di Cascia. Non c’è Mogos, ormai promesso alla Cremonese nello scambio con Cavion, ma c’è Valeu ultimo arrivato, centrocampista della Roma. Mercoledì 18 luglio, doppia seduta di allenamento al Picchio Village a base di test fisici e atletici e prima partenza per Cascia. In ritiro partiranno anche Santini tornato dal prestito al Siena e Lanni che però è in attesa di altre soluzioni.

Presente il presidente Giuliano Tosti, Roberta Pulcinelli (sorella del patron Massimo), l’Amministratore Delegato Andrea Leo, il consigliere Susi Galanti, il direttore generale Gianni Lovato ed il direttore sportivo Antonio Tesoro.

Andrea Leo afferma: “Ascoli e la città di sono un tutt’uno. Impatto fantastico con il capoluogo, non ci può che far piacere e daremo il mille per mille. Come ha detto Pulcinelli i tifosi saranno il 12° uomo in campo, sono il cuore pulsante di ogni squadra di calcio e cerchiamo il loro supporto per fare sempre meglio. Per me è la mia prima esperienza nel mondo del calcio. Faccio parte del gruppo Bricofer dal 2003 al 2010 sono responsabile gestione di tutta l’azienda. Nei primi giorni impatto forte sia dal punto di vista professionale che dalla gente e la passione non potrà far altro che darmi qualcosa in più da inesperto quale sono – conclude – Inizialmente farò la spola: da Roma il mio impegno in questi mesi sarà il massimo per questa società. Porterò la voglia che Pulcinelli e Tosti mi hanno trasmesso”.

