ROMA – La classifica dei primati enogastronomici con l’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018” e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche italiane durante quest’estate, ma anche l’analisi Coldiretti/Ixe’ su “Le vacanze italiane nel piatto” saranno presentate venerdì 20 luglio dalle ore 9,30 a Roma, nella sede della Coldiretti in via XXIV Maggio 43.

Con le “Bandiere del gusto” viene tracciata l’unica mappa del patrimonio enogastronomico regionale dell’Italia che ha il primato mondiale per qualità e varietà dei tanti prodotti tipici, spesso salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori e che rappresentano oggi il vero motore della vacanza Made in Italy, per italiani e stranieri.

L’analisi Coldiretti/Ixe’ svelerà lo stretto rapporto tra le vacanze in Italia e il cibo con la forte capacità di attrazione, il suo impatto economico sulla spesa dei turisti ma anche quali sono le nuove tendenze, le preferenze a tavola o nell’acquisto dei prodotti tipici per souvenir, con il Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli, il presidente dell’Istituto Ixe’ Roberto Weber e il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo.

