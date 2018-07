ASCOLI PICENO – La biblioteca Comunale G. Gabrielli di Ascoli Piceno, quest’anno per la prima volta, manterrà inalterato l’orario di apertura al pubblico, senza ricorrere alla riduzione estiva. E così sarà possibile accedervi tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. L’unico giorno di chiusura sarà sabato 4 agosto.

I dipendenti della Biblioteca hanno accettato la sfida di mantenere aperta la struttura, nonostante le numerose e reali difficoltà derivanti dal fatto che quasi tutti hanno un contratto part-time, per cui riuscire a far quadrare la somma delle ore lavorative con quelle necessarie all’apertura non è stato affatto facile. Alla fine la volontà collaborativa del personale ha avuto la meglio su tutto. Va chiarito che a causa della chiusura di tutte le altre Biblioteche non sarà comunque possibile accedere ai prestiti interbibliotecari e intersistemici.

“In un estate ricca di eventi ed appuntamenti abbiamo scelto di mantenere aperta la biblioteca comunale Gabrielli per rendere fruibile e vitale la struttura del polo culturale – spiega il Sindaco Guido Castelli -. Un impegno che va in una determinata e ben precisa direzione adottata dall’amministrazione: quella di offrire il più ampio ventaglio possibile di proposte per la bella stagione. Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo. Proprio al Polo S.Agostino, tra luglio e agosto, si terranno due rassegne cinematografiche degne di nota: infatti, la scorsa settimana è partita Cinema e non solo, mentre il prossimo mese aprirà i battenti Cinema sotto le stelle”.

Le iniziative citate dal primo cittadino, realizzate in collaborazione con l’opera di Religione del Cinema Piceno e con i Musei Civici, si articoleranno in questo modo:Cinema e non solo prevede la proiezione di un film a settimana fino al 9 agosto, al costo di €4,00 (€3,00 il biglietto ridotto).Cinema sotto le stelle si svolgerà dal 16 al 23 agosto e le sette pellicole proposte saranno visibili in maniera completamente gratuita.

“Trascorrere l’estate ad Ascoli è bello e l’allargamento dell’orario di apertura della biblioteca ne è la più viva testimonianza – afferma l’assessore comunale alla Cultura Piersandra Dragoni -. Voglio ringraziare calorosamente il direttore Roberto Palumbo e tutto lo staff della struttura per l’impegno e il senso responsabilità dimostrati. Il Polo S.Agostino merita di essere valorizzato in ogni momento, quindi anche nei mesi estivi”.

