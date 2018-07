Proseguono gli eventi promossi dal comune di Ascoli Piceno e da Amat; nella sezione “A tu per tu” si confronteranno tre sindaci: Guido Castelli, Matteo Ricci e Clemente Mastella

ASCOLI PICENO – Proseguono il 19 ed il 20 luglio gli appuntamenti di “L’Altra Italia. Quale Italia? Dal ‘68 al 2018. Come (non) siamo cambiati” promossi dal Comune di Ascoli Piceno e AMAT.

Apertura con il laboratorio de L’Altra Italia Young dal titolo “Quale città?” a caccia di una foto della città da riprodurre con una pittura en plein air (alle 17 al Polo Culturale Sant’Agostino) e proseguirà con L’Altra Ascoli che, all’Archivio Iconografico del Comune (Polo Sant’Agostino alle 18.30), propone “Quale Città? Trasformazioni urbane tra XIX e XX secolo” a cura di Stefania Marini e Stefano Papetti. Durante l’incontro saranno mostrate e illustrate foto, disegni e piani delle trasformazioni subite da Ascoli nel tempo. Chiudono il pomeriggio – sempre al Polo Sant’Agostino – gli Itinerari sonori curati dall’Istituto Musicale Spontini con una performance degli allievi Michelle Marafini alla tromba e Leila Paolini al trombone.

La sezione “In parallelo”, alle 18.30 al Giardino del Palazzo dell’Arengo, propone la presentazione del libro del giovane studioso Riccardo Pilat “L’armonia del potere. Verso una nuova agorà dell’umanesimo”.

Alle 21.30 per la sezione principale della rassegna, gli ”A tu per tu” in piazza Ventidio Basso, si confronteranno moderati dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, tre sindaci: Guido Castelli, Matteo Ricci, Clemente Mastella.

Venerdì 20 luglio il programma prosegue con il laboratorio de L’Altra Italia Young “Quali origini?” (alle 17 all’Ufficio Informazioni Turistiche a Palazzo dell’Arengo. A seguire (alla Sala De Carolis, alle 18.30) L’Altra Ascoli l’incontro “Quale Roma? L’Ara Pacis da Augusto a Rutelli” a cura di Nicoletta Frapiccini, direttore del Museo Archeologico delle Marche e Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno, a cui fanno da corollario gli Itinerari sonori dell’Istituto Musicale Spontini con gli allievi Andrea Talucci e Chiara Protasi alla chitarra e Mattia Ragno al flauto.

Per ”A tu per tu” saranno in piazza Ventidio Basso alle 21.30 il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo e lo storico Giordano Bruno Guerri, moderatore il vicedirettore del TG de La7 Andrea Pancani.

In caso di maltempo l’appuntamento delle 21.30 si terrà al Teatro dei Filarmonici.

