Circa mille i biglietti venduti per il concerto in Piazza del Popolo del 3 agosto su un totale di disponibilità che sfonda i tremila. Nonostante fasce di prezzo che toccano i 200 euro

ASCOLI PICENO – Va avanti bene la prevendita per il concerto di Sting e Shaggy che si terrà nella cornice di Piazza del Popolo il 3 agosto. Nonostante i prezzi non siano definibili proprio popolari.

Le fasce di prezzo che propongono infatti le tre piattaforme autorizzate Ticketone, Viva Ticket e Ciao Ticket, presentano biglietti che vanno da 195 euro per i posti più appetibili, passando per fasce di 138 euro, 97 e 92 euro per i più economici. Su un totale di posti disponibili che sfonda i 3 mila, a oggi, sono stati venduti circa un migliaio di biglietti.

