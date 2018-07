Prenderà il via, come sempre dal territorio di Arquata del Tronto, terra di confine tra i due Parchi Nazionali, per giungere sino a Forca di Presta, alle pendici del Monte Vettore, ai piedi della Montagna “Ferita”

ASCOLI PICENO – Appuntamento imperdibile con la Corsa e Passeggiata dei 2 Parchi – Memorial Renata Fabriziani, giunta alla sua ottava edizione, che prenderà il via, come sempre dal territorio di Arquata del Tronto, terra di confine tra i due Parchi Nazionali, per giungere sino a Forca di Presta, alle pendici del Monte Vettore, ai piedi della Montagna “Ferita”, ai piedi della “nostra” cara Montagna, per donare a lei, alla valle che la circonda e ai suoi abitanti una tenera carezza… la carezza fatta dal gioioso calpestio dei corridori e camminatori che vorranno, ancora una volta, unirsi al Festival per rinnovare il Patto per la Vita e per la Bellezza, che vorranno “cavalcare il trauma” nel segno della Speranza e della Rinascita. Per i camminatori saranno previsti anche percorsi più agevoli nei dintorni di Borgo di Arquata del Tronto.

L’appuntamento per tutti, atleti e camminatori, è per domenica 12 agosto dalle ore 9.30.

