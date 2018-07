ASCOLI PICENO – Incidente nella mattinata del 19 luglio.

Ad Ascoli, vicino viale della Rimembranza, si è verificato uno scontro per cause in fase di accertamento tra auto e bici. Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza ma date le condizioni, è stato deciso il trasporto al Torrette di Ancona in eliambulanza. Si tratterebbe di un 47enne residente nel capoluogo.

Sul luogo per i rilievi Polizia Municipale e Forze dell’Ordine.

