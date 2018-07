ASCOLI PICENO – “In relazione all’ormai noto e deprorevole episodio subito da un nostro lavoratore qualche giorno fa, Orlandi Group esprime la più profonda solidarietà al ragazzo, serio ed onesto lavoratore e vittima di una violenza nello svolgimento del proprio lavoro, agli altri collaboratori e ai clienti rimasti colpiti dal fatto”.

Così, sui Social Network, il bar Orlandi Passion di Ascoli sulla vicenda accaduta qualche giorno fa nei confronti di un loro barista aggredito da una persona mentre lavorava. Non è stato ancora rintracciato l’aggressore, le Forze dell’Ordine indagano.

“Nel ringraziare per il lavoro le Forze dell’Ordine, e in accordo con loro, pubblichiamo il video dell’accaduto chiedendo a tutta la cittadinanza di collaborare nel cercare di fornire ogni informazione per individuare l’aggressore in questione – affermano i titolari – Ascoli è una città bellissima, dalla grande e rinomata vivibilità. Per questo confidiamo nella massima diffusione del filmato per aiutare chi vuole garantire il rispetto delle leggi e la protezione della gente per bene come il nostro lavoratore”.

AGGIORNAMENTO 12.30 I titolari di Orland Passion, sempre sui Social Network, affermano che l’aggressore è stato individuato dalle Forze dell’Ordine e ringraziano il loro operato e quello delle autorità. Seguiranno ulteriori novità nelle prossime ore.

Il video dell’aggressione diramato da Orlandi Passion su Facebook

