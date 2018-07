Il terzino saluta così i tifosi su Instagram: “La Gente come noi non molla mai, è il primo coro che mi avete insegnato e non smetterò mai di cantarlo! Vi porterò sempre nel mio cuore! Grazie Ascoli!”

ASCOLI PICENO – Scambio con la Cremonese, arriva Cavion e parte Mogos.

Il difensore rumeno Vasile Mogos passa a titolo definitivo all’US Cremonese. Era arrivato ad Ascoli nel mercato di gennaio 2017: 50 presenze ed un gol per lui. Giocatore fondamentale che lascia un bel ricordo soprattutto tra i tifosi che hanno sempre premiato il suo impegno. Il terzino saluta così i tifosi su Instagram: “La Gente come noi non molla mai, è il primo coro che mi avete insegnato e non smetterò mai di cantarlo! Vi porterò sempre nel mio cuore! Grazie Ascoli!”

Dalla Cremonese arriva a titolo definitivo il centrocampista Michele Cavion classe ’94, nell’ultima stagione 36 presenze, 6 reti e 2 assist.Il calciatore, che ha sottoscritto col Club di Corso Vittorio Emanuele un contratto triennale, ieri sera 18 luglio ha raggiunto i compagni e stamattina è partito col resto del gruppo alla volta di Cascia.

