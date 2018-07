ANCONA – Pastai, produttori di formaggio, enologi, apicoltori, coltivatori di olive, frutta, castagne, tartufi, piante officinali, fiori e ancora birrai, gelatai o addirittura maniscalchi. La Regione Marche mette a disposizione 2.010.000 euro del POR FSE 2014/2020 per finanziare corsi di formazione nel settore agroalimentare diretti ai disoccupati al fine di formare figure professionali specifiche che tutelino e tramandino l’arte del saper fare degli antichi mestieri marchigiani.

L’avviso pubblico rivolto agli enti di formazione accreditati è stato pubblicato ed è consultabile sul sito della Regione. Il termine per la presentazione delle domande è il 18 settembre 2018. 52 i corsi di formazione previsti nelle cinque province marchigiane a seconda della vocazione del territorio di riferimento.

“Nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Regione Marche intende supportare l’inserimento occupazionale dei disoccupati, tenendo conto dei fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo – spiega l’assessore al lavoro, alla Formazione e all’Istruzione Loretta Bravi – Nell’ambito del progetto di sostegno delle principali filiere produttive regionali rientra quella agroalimentare, un’eccellenza che primeggia sul piano della qualità, della sicurezza alimentare, dell’innovazione tecnologica d’avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto della tradizione. Le Marche infatti, si caratterizzano per un gran numero di piccole aziende, molto spesso a conduzione familiare che, di fronte all’impossibilità di competere sui mercati esteri in termini di riduzione del prezzo, hanno puntato sulla valorizzazione dell’unicità dei propri prodotti. Proprio partendo dai prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Marche e dalle richieste espresse dal territorio sono stati individuati dei percorsi formativi – specifici e trasversali – con l’intendo di formare il capitale umano nel settore agroalimentare in grado di tutelare, tramandare e innovare le competenze che affondano le loro radici nelle tradizioni tipiche locali delle nostre terre”.

Ogni ente di formazione potrà partecipare come capofila o partner ad una sola ATI/ATS e potrà presentare, per l’intero avviso pubblico, un numero massimo di 3 progetti formativi. Le domande di finanziamento vanno presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informativo regionale SIFORM2. I soggetti destinatari delle attività formative sono soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche. Saranno finanziati i percorsi di formazione finalizzati al rilascio di qualifiche o specializzazioni ricomprese nel tabulato regionale, con stage fino ad un massimo del 30% delle ore totali, e percorsi formativi di aggiornamento che mirano a trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento lavorativo dei disoccupati nel settore agroalimentare.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)