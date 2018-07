ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 19 luglio, presso i giardini del Palazzo dell’Arengo di Ascoli, si è svolto alle 18:30, la presentazione del saggio di geopolitica “L’armonia del potere. Verso una nuova agorà dell’Umanesimo” a cura di Riccardo Pilat, ospite del Festival estivo dell’Altra Italia. L’evento presentato da Maura Romano e moderato da Giuseppe Baiocchi, ha visto un pubblico attento e frizzante, che ha denotato la presenza del Vice-sindaco Donatella Ferretti e il vice-comandante della Caserma E.Clementi. Il politico Riccardo Pilat ha dissertato sulla situazione europea ed internazionale, proponendo la tracciatura di una nuova strategia 4.0, che possa far uscire dalla crisi economico-culturale il paese Italia. Riccardo è anche presidente della Fondazione Idee per il XXI Secolo e tiene dei meeting internazionali nella cittadina di Trieste, dove si sta sforzando di creare una rete innovativa per una nuova classe dirigente.

