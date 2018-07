ASCOLI PICENO – C’è un tour operator ascolano al settimo posto della graduatoria assoluta per le 15 vacanze più gettonate dell’estate 2018 pubblicata dalla nota rivista Vanity Fair.

Si tratta del gruppo Giocamondo (con presidente, soci e dipendenti quasi tutti ascolani e con sede principale nel capoluogo piceno) che ha visto la propria proposta per vacanze studio ad Oxford inserita tra le 15 più belle vacanze della stagione e classificatasi, come detto, al settimo posto.

“Per noi non può che rappresentare una grandissima soddisfazione – spiega il presidente del Gruppo ascolano, Stefano De Angelis – sapere che secondo la rivista Vanity Fair al settimo posto delle 15 mete più belle dell’estate 2018, ci sono le vacanze studio di Giocamondo Study ad Oxford. E’ un periodo di importanti riconoscimenti che ci ripaga di tutto l’impegno che stiamo mettendo nel nostro lavoro, anche per portare indirettamente il nome di Ascoli nel mondo”.

Le 15 migliori vacanze estive di quest’anno, come riporta Vanity Fair, comprendono la proposta di Giocamondo insieme ad altri pacchetti che vanno da spiagge italiane fino all’Oceano Indiano, da idee per safari da sogno a viaggi spirituali in Oriente o tra le capitali del mondo. Si tratta delle mete del momento, le più richieste dai viaggiatori italiani per l’estate 2018, sulla base dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating.

Uno studio che spiega come cambiano i gusti dei viaggiatori e che, in particolare, per quanto riguarda i viaggi studio, registra un trend molto positivo, intorno al 10% rispetto allo scorso anno, grazie anche alla proposta di Giocamondo ad Oxford che include corsi di inglese con insegnanti di madre lingua oltre a occasioni di divertimento alla scoperta di Londra e visitando il parco tematico Warner Bros di Harry Potter, nei luoghi dove è stato girato il film.

