Sessanta giorni il tempo previsto per la realizzazione della rotonda tra gli svincoli con Via dell’Aspo e con Via del Commercio all’altezza dell’impianto semaforizzato in località “Battente”

ASCOLI PICENO – Inizieranno il 23 luglio i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria via Piceno Aprutina località “Battente” per la sistemazione degli svincoli con via dell’Aspo e con via del Commercio ubicata all’altezza dell’impianto semaforizzato in località “Battente“.

I lavori, eseguiti dalla ditta Caioni Costruzioni srl di Appignano del Tronto, hanno una durata prevista di 60 giorni ed è stato disposto l’obbligo di proseguire diritto per le correnti di traffico transitanti sia sulla via Piceno Aprutina sia in via del Commercio, all’intersezione con il suddetto tratto stradale da chiudere.

E’ stato inoltre disposto l’obbligo per i pedoni di utilizzare, per attraversare il tracciato ferroviario, il passetto pedonale esistente a fianco (lato ovest) dell’edificio sito al civico n° 90 della via Piceno Aprutina in corrispondenza dell’intersezione con la via dell’Aspo.

