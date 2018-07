L’ente, per massimizzare il risultato del monitoraggio sul territorio, ha predisposto il progetto creando un appalto unico, per poi ripartire i fondi per ogni comune

CASTORANO – Videosorveglianza attiva a Castorano. Nei giorni scorsi sono state attivate 10 telecamere di sicurezza su tutta la parte del paese alto e di San Silvestro.

“La videosorveglianza è la risposta alle esigenze di maggiore sicurezza dei cittadini – dichiara Daniel Claudio Ficcadenti, Sindaco di Castorano – Il progetto è stato finanziato dall’Unione dei Comuni della Vallata”.

L’ente, per massimizzare il risultato del monitoraggio sul territorio, ha predisposto il progetto creando un appalto unico, per poi ripartire i fondi per ogni comune. Ogni Amministrazione, poi, si è mossa in maniera autonoma e l’installazione della videosorveglianza di Castorano è stata realizzata dalla ditta Essebi Impianti.

Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, la registrazione delle telecamere rimarrà in memoria per diversi giorni e potrà identificare le targhe di auto in corsa.

