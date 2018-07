ASCOLI PICENO – “Oggi i carabinieri di Ascoli hanno tratto in arresto un altro spacciatore di droga che vendeva morte a Monticelli. L’operazione nasce da una serie di controlli straordinari che l’Arma sta conducendo proprio nel quartiere periferico di Ascoli. Lo stesso per il quale l’Amministrazione Comunale ha investito milioni di euro e che, nei prossimi anni, sarà beneficiario delle risorse di uno specifico programma di rigenerazione urbana che, per entità e qualità, non ha precedenti nella cronaca cittadina”,

Così Guido Castelli, sindaco di Ascoli, commenta la notizia dell’arresto del 46enne, avvenuto nella serata del 19 luglio, per spaccio di droga: “Voglio ringraziare a nome di tutta la città i Carabinieri guidati dal Comandante Ciro Niglio che non smettono, d’intesa con la Questura e le altre forze dell’ordine, di proteggere la nostra comunità dalle incursioni criminali. Ascoli è una città serena e sicura ma non dobbiamo abbassare la guardia. Questa esigenza di protezione viene garantita quotidianamente, nella nostra città, da uomini e donne in divisa cui va sempre la nostra gratitudine e la nostra ammirazione”.

“I mercanti di morte devono essere combattuti senza remore o esitazioni – aggiunge il sindaco – Soprattutto a Monticelli, un quartiere che soffre la presenza di un Sert che la Regione Marche si ostina a non voler delocalizzare e che espone a rischi piuttosto rilevanti la comunità dei residenti. Il comune, a questo proposito, ha varato un programma specifico di videosorveglianza che riguarderà proprio via degli Iris e le pedonali su cui spesso si introducono tossicodipendenti e spacciatori”.

Il primo cittadino conclude: “L’ideale sarebbe lo spostamento del Sert ma in attesa che la Regione Marche, per una una volta, accolga l’urlo di dolore della popolazione di Monticelli, continueremo ad impegnarci per limitare i danni sociali prodotti da quella presenza ingombrante. Con le nuove telecamere, con l’azione delle forze dell’ordine e con l’azione educative di famiglie, scuole, associazioni e parrocchie”.

