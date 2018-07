ASCOLI PICENO – Mentre i bianconeri proseguono la preparazione a Cascia, la società si muove sul mercato. Acquisito a titolo definitivo dal Foggia Calcio dell’attaccante ventiseienne Giacomo Beretta, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021. Aveva già giocato in bianconero in serie B nella stagioen 2011/12 e con la quale mise a segno due gol in Coppa Italia nel match col Taranto e uno in Campionato contro l’Empoli. Poi ancora serie B con Juve Stabia, Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi e Foggia, 7 gol per lui nella passata stagione.

Tutto fatto anche per Tomasz Kupisz, centrocampista polacco classe ’90, svincolato dopo il fallimento del Cesena. Foto con stretta di mano postata su Facebook insieme a Giuliano Tosti. Un giocatore di grande esperienza, ala ma anche trequartista, 117 presenze in B con Cittadella, Brescia, Novara e Cesena, ma anche un’apparizione in Serie A con il Chievo nel campionato 2013/2014, ha fatto parte di tutte le categorie della Nazionale Polacca.

