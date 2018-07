ASCOLI PICENO – Il mercato dei bianconeri in entrata e in uscita è sempre in movimento, l’Ascoli sarebbe interessata al centrocampista centrale Lorenzo Del Pinto, ventottene del Benevento. Con la squadra sannita due promozioni, gioca in Lega Pro, Serie B ed esordisce anche nella massima serie e alla 18ª giornata indossa per la prima volta la fascia da capitano dei giallorossi.

Intanto si lavora per far tornare in bianconero Franck Kanoute, centrocampista senegalese classe ’98 cresciuto nella Juventus, che ha giocato nel Picchio da gennaio a giungo dotato di grande tecnica per poi tornare a Pescara, non rientrando nei piani della società cerca un’altra soluzione. Sul suo profilo Facebook ha postato una foto con la maglia dell’Ascoli con scritto: “Nostalgia”.

Altri obiettivi, sempre classe ’98. visti i buoni rapporti con la Roma potrebbero concretizzarsi e sono: Sidy Keba Coly, esterno offensivo e Alessandro Bordin, centrocampista centrale.

